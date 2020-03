Andraz Sporar assumiu as rédeas da conta de Instagram do Sporting e mostrou a sua rotina durante este período de isolamento.



Entre passear o cão, confecionar refeições ou jogar xadrez, o avançado esloveno tem aulas de ioga e mantém a forma física em casa.



Além disso, no vídeo o jogador dos leões revelou que palavras já sabe dizer em português.