Dário Essugo, jovem que cumpriu 16 anos neste mês de de março, viveu este sábado um dia de emoções fortes: o médio centro entrou aos 86 minutos para o lugar de João Mário e estreou-se desta forma pela equipa principal. Nascido em Lisboa e internacional jovem por Portugal, Dário Essugo começou a jogar na União Desportivo e Recreativa de Santa Maria, de Odivelas, tendo chegado a Alcochete com nove anos.

Curiosamente, Essugo nunca representou as equipas juniores, sub-23 ou B do Sporting, tendo saltado diretamente dos juvenis para os seniores. Talvez por isso, no final da partida não segurou as lágrimas e chorou de alegria, com a emoção da estreia. Nessa altura, o jovem foi cumprimentado por praticamente todos os colegas, que fizeram questão de lhe dar um abraço, tendo até recebido um beijo do capitão Luís Neto.