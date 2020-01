Sérgio Conceição convocou 22 jogadores para o clássico deste domingo (17h30) frente ao Sporting, em Alvalade, da 15.ª jornada do campeonato.

Apesar da lista não ter sido revelada, é possível ver os eleitos do técnico do FC Porto à chegada da comitiva azul e branca ao Hotel Altis, no centro de Lisboa.

Convocados FC Porto:

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mbaye;

Defesas: Manafá, Alex Telles, Marcano, Diogo Leite, Pepe e Mbemba.

Médios: Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Romário Baró e Otávio.