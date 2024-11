Franco Israel é guarda-redes suplente na seleção do Uruguai, na sombra de Sergio Rochet, mas a verdade é que o guarda-redes do Sporting tem estado em particular destaque nos treinos da seleção celeste que se prepara para defrontar o Brasil em mais um jogo da fase sul-americana de qualificação para o Mundial2026.

É isso que demonstra um vídeo publicado pela federação uruguaia que mostra o guarda-redes do Sporting a defender, sucessivamente, pontapés de Maxi Araújo (Sporting), Darwin Nuñez (Liverpool) e Manuel Ugarte (Manchester United), este último, com uma defesa espetacular, a arrancar uma ovação dos companheiros.

Ora veja: