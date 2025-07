Franco Israel já está em Turim para fazer exames médicos e assinar contrato com o Torino, depois do clube italiano ter chegado a um acordo com o Sporting para a transferência do internacional uruguaio por um valor próximo dos 5 milhões de euros.

Os italianos têm estado a partilhar um vídeo nas redes sociais com Franco Israel a sair de um carro à entrada de uma clínica em Turim. Uma cidade que o jogador já conhece bem, uma vez que saiu diretamente da Juventus para o Sporting em 2022/23.

Segundo a imprensa italiana, o jovem guarda-redes, que perdeu espaço em Alvalade depois da chegada de Rui Silva, vai assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

O Sporting já trabalha, entretanto, na substituição do uruguaio e, segundo o Maisfutebol apurou, está muito perto de garantir o regresso de João Virgínia que terminou o seu vínculo ao Everton.