Os jogadores do Sporting submeteram-se a uma sessão fotográfica para a nova versão do FC26, o popular jogo da EA Sports para a PlayStation.

A cada nova versão, a imagem dos jogadores parece cada vez mais realista e, por isso, é preciso ir atualizando as imagens, até porque muitos jogadores mudam os penteados de ano para ano.

O Sporting divulgou as imagens desta nova sessão fotográfica onde aparecem jogadores como Geovany Quenda, Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Diomande, Hjulmand, Maxi Araújo e Francisco Trincão, mas também o treinador Rui Borges.

Ora veja: