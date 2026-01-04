Sporting
Jogadores do Sporting fotografados para a nova versão do FC26
EA Sports vai lançar nova versão do popular jogo de futebol para a PlayStation
Os jogadores do Sporting submeteram-se a uma sessão fotográfica para a nova versão do FC26, o popular jogo da EA Sports para a PlayStation.
A cada nova versão, a imagem dos jogadores parece cada vez mais realista e, por isso, é preciso ir atualizando as imagens, até porque muitos jogadores mudam os penteados de ano para ano.
O Sporting divulgou as imagens desta nova sessão fotográfica onde aparecem jogadores como Geovany Quenda, Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Diomande, Hjulmand, Maxi Araújo e Francisco Trincão, mas também o treinador Rui Borges.
Ora veja:
