Os jogadores do Sporting festejaram a «dobradinha» pela noite dentro, desde o relvado do Jamor, até a um restaurante de Lisboa onde o plantel de Rui Borges celebrou o final da temporada, com destaque para Viktor Gyökeres que até bebeu da Taça de Portugal.

Uma festa que foi possível acompanhar pelo Instagram de Filipa Quaresma, namorada do jovem central, que foi publicando vídeos ao longo da noite, desde um primeiro lanche, ainda nos balneários do Estádio Nacional até à animada festa num restaurante da capital.

Nesse segundo momento, é possível ver Eduardo Quaresma, Pote, Harder e Hjulmand a cantar o popular «Ai se eu te pego» [de Michel Teló], numa sessão da karaoke, mas também Viktor Gyökeres a beber do último troféu conquistado pelos leões e Zeno Debast a dar show no centro de uma pista de dança improvisada.

Ora veja: