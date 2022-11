A Liga acabou por atribuir o primeiro golo do Sporting ao V. Guimarães, no triunfo por 3-0, a Marcus Edwards, depois de o ter atribuído, numa primeira fase a Pedro Porro.

O golo resulta de um cruzamento de Matheus Reis da esquerda e uma cabeçada do lateral espanhol já no interior da área, mas a bola ainda sofreu um desvio na perna do jogador inglês antes de entrar na baliza.

Reveja o golo no vídeo associado