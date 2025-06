O Sporting regressa ao trabalho na próxima terça-feira, dia 1 de julho, com a realização dos habituais exames médicos, na Academia Cristiano Ronaldo, e Matheus Reis promete chegar em plena forma, uma vez que tem passado os últimos dias a treinar no Brasil, como é possível constatar num vídeo publicado pela Esportiva Sanjoanense.

O defesa brasileiro está ainda de férias, na sua terra Natal, em São João da Boavista, no Estado de São Paulo, e tem recorrido às instalações do clube local para manter a forma com outros jogadores que estão na mesma situação, com a supervisão do preparador físico Dão.

«Até aos doze anos treinei no CSU DER que era onde eu morava, mas desde que saí para jogar fora, quando voltava para São João de férias, a Esportiva sempre me abriu as portas para treinar, pela estrutura que tem, pela academia, foi sempre importante para mim. Sempre mantive essa relação bem próxima e positiva. Quando volto para lá, chego bem na temporada e todo o mundo elogia. A Esportiva tem grande parte nisso, é muito importante para mim e para a minha carreira», destaca o jogador do Sporting.

Recordamos que Matheus Reis, que tem mais um ano de contrato com os leões, arrisca falhar o início da próxima temporada, devido a um possível castigo na sequência do polémico lance com Belotti, na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica.