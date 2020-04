Luís Maximiano assumiu as rédeas da conta de Instagram do Sporting e mostrou um pouco da sua rotina durante este período de isolamento.



Após a namorada lhe ter feito o pequeno almoço, o guarda-redes cumpriu o plano de treino individual elaborado pelo clube. Após o almoço, o jovem guardião dos leões aproveitou para ver um filme e passar algum tempo na companhia da companheira e do seu cão.



Pelo meio, Max assumiu ter roubado uma bola da academia e pediu para ninguém dizer ao Paulinho. Neto, Pedro Mendes e Ilori aproveitaram o facto de o colega estar com a conta de Instagram do Sporting para se meterem com ele.



Refira-se ainda que Max foi desafiado a eleger o mais feio do plantel às ordens de Amorim e escolheu Jovane Cabral.