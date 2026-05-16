Há 1h e 18min
VÍDEO: Morita chora nos ombros de Rui Borges na despedida de Alvalade
Médio japonês fez o último jogo em casa com a camisola dos leões
Com o fecho da Liga, este sábado trouxe despedidas de leões em Alvalade. Há, pelo menos, já duas certas – Morita e Quenda. O português segue para o Chelsea, já o japonês tem ainda o futuro incerto
A vitória frente ao Gil Vicente (3-0) trouxe bastante emoção. Ao ser substituído, Morita foi ovacionado por todo o estádio. Visivelmente emocionado, o médio não conteve as lágrimas. Chorou, inclusive, aos ombros de Rui Borges.
Ora veja o momento arrepiante:
Morita visivelmente emocionado com a sua despedida de Alvalade 🥹— sport tv (@sporttvportugal) May 16, 2026
Vai deixar saudades, sportinguistas?
