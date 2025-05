Nani, um dos símbolos do Sporting neste século XXI (jogou em três ocasiões no clube), celebrou o título do Sporting com um vídeo partilhado nas redes sociais.

«Campeões, campeões, nós somos bicampeões! Parabéns, Sporting! Muito orgulho e felicidade em fazer parte da família sportinguista», escreveu.

Recorde-se que Nani jogou contra o Sporting esta temporada, ao serviço do Estrela da Amadora. Perdeu por 5-1, no seu último jogo da carreira.