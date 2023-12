O último episódio do Backtstage do Sporting, habitual rúbrica do clube nas redes sociais, mostra dois momentos marcantes do clássico para Eduardo Quaresma, jovem central que foi titular na importante vitória dos leões sobre o FC Porto (2-0), na última jornada da Liga.

Uma primeira em que aparece Seba Coates a dar conselhos ao jovem central antes do início do jogo, já depois da confirmação que o capitão, lesionado, iria para a bancada.

Uma segunda imagem mostra a presença de Nuno Mendes, antigo lateral do Sporting, agora a defender as cores do Paris Saint-Germain, no balneário. No final do jogo, o internacional português ficou com a camisola do amigo central.

Ora veja: