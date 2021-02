Nuno Santos já tinha previsto marcar ao Portimonense e até anunciou, 48 horas antes, como ia festejar numa recente entrevista ao podcast ADN de Leão.

O avançado do Sporting foi desafiado por Guilherme Geirinhas a fazer um festejo diferente e combinou com o entrevistador festejar com três saltos ao pé coxinho, antes de desenhar um «G» junto à câmara mais próxima.

A verdade é que o avançado marcou mesmo o segundo golo dos leões e, depois, cumpriu a palavra dada.

Ora veja: