Recentemente chamado à Seleção Nacional e a poucas horas de se poder estrear na Liga dos Campeões, Geovany Quenda protagonizou esta segunda-feira mais um episódio caricato.

O momento foi partilhado por Ruben Amorim, que na antevisão ao jogo com o Lille referiu que o jovem de 17 anos chegou atrasado dois minutos à palestra da equipa. Ora, a cereja no topo do bolo desta história é o facto de Quenda viver na Academia Cristiano Ronaldo e para o técnico ser «muito difícil» morar na Academia e atrasar-se para a palestra.

Como castigo, Geovany Quenda teve de passar pelo habitual «túnel» por duas vezes, tal como explicou Ruben Amorim, em conferência de imprensa.

Veja aqui o vídeo de Geovany Quenda a passar no «túnel»: