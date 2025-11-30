O Sporting goleou o Estrela da Amadora antes do dérbi com o Benfica, a contar para a próxima jornada da Liga. Após o triunfo, fez-se a festa em Alvalade.

A equipa leonina juntou-se aos adeptos num momento de união, marcando uma ocasião especial antes do derradeiro dérbi lisboeta, que disputa-se esta sexta-feira [20h15].

Ora veja o momento: