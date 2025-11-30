Sporting
VÍDEO: grande momento de união no Sporting antes do dérbi
Aconteceu após a goleada em casa frente ao estrela da Amadora
O Sporting goleou o Estrela da Amadora antes do dérbi com o Benfica, a contar para a próxima jornada da Liga. Após o triunfo, fez-se a festa em Alvalade.
A equipa leonina juntou-se aos adeptos num momento de união, marcando uma ocasião especial antes do derradeiro dérbi lisboeta, que disputa-se esta sexta-feira [20h15].
Ora veja o momento:
Momento de união entre os adeptos e jogadores do Sporting CP antes do Dérbi na Luz 🙌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP #CFEstreladaAmadora pic.twitter.com/IKrKillqpZ— sport tv (@sporttvportugal) November 30, 2025
