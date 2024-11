O Sporting triunfou, na noite deste domingo, na visita ao Sp. Braga, por 2-4. No derradeiro jogo de Ruben Amorim ao leme dos leões, na 11.ª ronda da Liga, as substituições revelaram-se cruciais para aplicar uma reviravolta com contornos de epopeia.

Depois de Ricardo Horta bisar na primeira parte, Morita e Hjulmand repuseram a igualdade.

Na reta final, o jovem Harder bisou e selou a vitória do Sporting.

Os campeões nacionais seguem na liderança isolada, enquanto o Sp. Braga é quinto classificado.