O Sporting iniciou a defesa do bicampeonato com vitória em Rio Maior, na visita ao Casa Pia (2-0). Na tarde desta sexta-feira, Rui Borges apostou em Suárez no centro do ataque, em detrimento de Harder.

Entre bolas nos ferros, o golo de Francisco Trincão, aos 42 minutos, desmontou a muralha edificada pelo guarda-redes Sequeira e desfez o nó no marcador.

Na segunda parte, depois de Maxi Araújo e Diomande deixarem o relvado com queixas, Hjulmand encerrou a contenda à passagem do minuto 62, assistido por Trincão.

