Na resposta à goleada do Benfica sobre o Famalicão (4-0), o Sporting triunfou na visita a Vila do Conde e ao Rio Ave (0-3). Na noite deste sábado, na 18.ª jornada da Liga, o marcador foi inaugurado pelo autogolo de Aderllan Santos, ao terceiro minuto.

A pressão de Fresneda – após cruzamento de Quenda pela esquerda – foi importante.

Num encontro de sentido único, Hjulmand duplicou a vantagem dos leões aos 23m, de penálti, alcançando o terceiro golo na Liga.

Na segunda parte, entre trocas e defesas de Miszta, Gyökeres encerrou a contenda, aos 88m. Foi o 22.º golo do avançado sueco no campeonato.

O triunfo devolve o Sporting à liderança isolada da Liga, com 44 pontos, mais três do que Benfica e mais quatro face ao FC Porto. No calendário dos comandados de Rui Borges segue-se a visita a Leipzig, para a Champions (quarta-feira, 17h45), e a receção ao Nacional (14.º), no sábado (20h30).

Quanto ao Rio Ave, é 11.º da Liga, com 20 pontos. A linha de água está à distância de seis pontos. Segue-se a visita ao Farense (17.º), na tarde de sábado (15h30).

Consulte o resumo desta partida.