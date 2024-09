Aos 19 anos, Conrad Harder reforça o ataque do Sporting de olho nos capítulos compostos por Gyökeres e Hjulmand. A troco de 19 milhões de euros, o ponta de lança deixou o Nordsjaelland, da Dinamarca, ao fim de pouco mais de uma época na equipa principal.

Em 2023/24, o dinamarquês assinou cinco golos e uma assistência em 28 jogos, entre Liga e Liga Conferência. Na Taça, disputou cinco partidas e marcou por duas ocasiões.

Dotado de 1,81 metros, a envergadura de Harder revela-se determinante para reter a posse e visar a baliza. À boleia de um pé esquerdo «canhão», não precisa de muito espaço para rematar, .

Esta época, o avançado foi titular nas sete jornadas da Liga, mas apenas marcou – dois golos – ante o Midtylland (2-2). Em todo o caso, assistiu frente a Aarhus, Copenhaga e Silkeborg.

Num arranque de Liga complicado – com três vitórias, dois empates e duas derrotas – o Nordsjaelland ocupa o 7.º lugar, a seis pontos do líder Midtylland. Agora, o emblema de Farum perde o elemento mais prolífero no ataque.

Tendo em conta os jogos na Liga e na Liga Conferência, a Sofascore, parceira do Maisfutebol, totalizou os dados do avançado desde agosto de 2023.

Conrad Harder participa na construção ofensiva, recuando até às imediações da área. Em simultâneo, regista uma média 5,26 remates por jogo, com uma percentagem de 37.5 por cento de conversão de grandes oportunidades.

Face ao crescimento registado no último ano, o jovem dinamarquês poderá encontrar no Sporting o contexto ideal para se afirmar.

Ao sueco Gyökeres junta-se o compatriota de Hjulmand. Harder é um dos jogadores mais jovens ao serviço de Ruben Amorim. Apenas Geovany Quenda, de 17 anos, é mais novo.

O ponta de lança dinamarquês chega a Alvalade enquanto sucessor de Paulinho, uma vez que o Sporting necessitava de um suplente para a posição. Em simultâneo, e face ao interesse em Gyökeres, Harder poderá rapidamente tornar-se o herdeiro do legado do sueco.

Segue-se a estreia no estrangeiro, no campeão português e, potencialmente, na Liga dos Campeões.

VEJA COMO JOGA CONRAD HARDER: