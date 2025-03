Paulinho, o popular roupeiro do Sporting, foi a figura no momento da festa, após a vitória leonina em Rio Maior, sobre o Casa Pia. No momento em que os jogadores foram agradecer aos adeptos, Paulinho marcou o ritmo e toda a gente o seguiu: os adeptos na bancada e os jogadores na pista que circunda o relvado.

O Sporting volta, enfim, a sorrir.