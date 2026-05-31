Silas Andersen voltou a marcar na liga sueca este domingo e voltou a abordar o interesse do Sporting na sua contratação, falando num convite «tentador» e assumindo alguma expetativa quanto à possibilidade de subir um degrau na carreira.

«Agora vou de férias, depois veremos, mas o Sporting é tentador, pois é um grande clube. Seria um passo em frente para ver o que sou capaz de fazer a esse nível», destacou o jovem médio dinamarquês de 21 anos na entrevista-rápida ao Canal 4 da Suécia.

Declarações produzidas depois de Andersen marcar um golo na sensacional reviravolta do Hacken diante Hammarby (3-2). «Foi um jogo de loucos. Tinha dito aos meus companheiros de equipa que queria marcar mais golos e estou a fazê-lo», destacou ainda o possante jogador com 1,90 metros.

Foi o terceiro golo em nove jogo de Silas Andersen na Allsvenskan, a liga sueca que vai agora parar por um mês, na habitual pausa de verão nas ligas nórdicas, daí Andersen estar a falar em «férias».

Veja aqui o golo que Silas Andersen marcou este domingo: