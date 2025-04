O Sporting assinalou esta terça-feira o Dia Mundial da Arte com o vídeo do primeiro golo de Cristiano Ronaldo na equipa principal do clube.

Foi um golo marcado no triunfo dos leões sobre o Moreirense (3-0), curiosamente o próximo adversário do Sporting, na sexta jornada de 2002/03.

Depois deste golo, Cristiano Ronaldo marcou mais 932 nos últimos 23 anos.

Ora veja: