O Sporting anunciou esta sexta-feira que vai estrear um novo sistema de iluminação no clássico deste sábado com o FC Porto, um «novo passo na nova era 2.0», com o clube a garantir melhorias significativas na experiência do espetáculo, tanto no estádio, como na transmissão televisiva.

Trata-se de um sistema completo de última geração com 240 unidades LED de campo e mais 52 nas bancadas, numa parceria com a Signify, empresa líder mundial neste tipo de soluções.

Um novo sistema que vai permitir maior controlo e dinâmica sobre a iluminação do estádio, uma maior eficiência energética com poupança até 40 por cento e, em termos de televisão, imagens perfeitas em câmara superlenta.

Uma pequena amostra do que vamos ver amanhã: