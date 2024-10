O Sporting lançou esta quinta-feira o novo equipamento Stromp, depois de dois anos sem jogar com a histórica camisola, no dia em que faz cem anos que o «eterno sócio número 3» vestiu o equipamento que viria a ter o seu nome pela última vez.

Um equipamento Stromp futurista, com as cores verde e branco separadas por uma linha transversal, bem diferente das Stromps tradicionais, mas facilmente identificável como tal.

A acompanhar as imagens da nova camisola, o Sporting colocou uma citação do próprio Francisco Stromp: «Não é o Sporting que se orgulha do nosso valor. Nós é que nos devemos sentir honrados por ter esta camisola vestida».