No rescaldo ao triunfo do Sporting frente ao Moreirense (3-1), a comunicação dos leões apostou no sucesso «Yeah!» de Usher no habitual vídeo que desvenda os bastidores de cada semana.

De recordar que o avançado Conrad Harder cumpriu castigo nesta jornada, uma vez que foi expulso nos Açores, por gritar «Yeah». A sanção não foi revertida pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O Sporting segue na liderança da Liga, com 72 pontos, em igualdade com o Benfica.