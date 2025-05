O Sporting publicou este domingo o vídeo do Backstage do dia do dérbi com o Benfica, que mostra como foi o dia dos leões, desde a apoteótica partida de Alcochete, rumo ao Estádio da Luz, até à espetacular festa no Estádio de Alvalade.

Um vídeo que começa com o 30.º aniversário de Hidemasa Morita, celebrado por todo o plantel, antes da saída de Alcochete rumo ao Estádio da Luz. Prossegue depois com a viagem do autocarro, num percurso onde é visível o enorme apoio que os jogadores sentiram até à chegada ao palco do jogo.

Já no Estádio da Luz, é possível vermos os jogadores a aquecer, ainda com as bancadas meio despidas, e depois os últimos preparativos antes do início do dérbi, com as palavras de incentivo de Rui Borges e do capitão Morten Hjulmand, antes do habitual grito de «guerra» do plantel.

Seguem-se imagens do jogo, a começar pelo golo de Trincão, mas também com o golo anulado a Pote e, já no final do jogo, a festa dos jogadores sobre o relvado.

O vídeo acaba em festa, com o autocarro do Sporting a ser recebido em festa pelos adeptos no Estádio de Alvalade.

Ora veja: