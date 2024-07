O Sporting brindou o serão desta segunda-feira com o «Best Of» da pré-época. Começando por revelar imagens inéditas dos particulares com Estoril (0-0) e Torreense (3-0), ambos em Alcochete, a comunicação dos leões apostou no quotidiano do estágio no Algarve.

Da final do Euro 2024 – sobre olhar atento de Marcus Edwards e de Iván Fresneda – às lições de ténis de Daniel Bragança e Francisco Trincão, a espontaneidade de Paulinho – o técnico de equipamentos – é consistente ao longo de todo o vídeo.

Quanto a Gyökeres, o «hat-trick» frente ao Farense foi revelado, com remates antecedidos de cruzamentos curtos pela direita. Em todo o caso, no terceiro golo, o avançado sueco fintou o guardião dos algarvios. De lembrar que este encontro decorreu à porta fechada (3-0).

Já no particular com o Sevilha (2-1), no Estádio do Algarve, Rodrigo Ribeiro foi destaque maior.

Por fim, o regresso a Alvalade, para o Troféu Cinco Violinos, ante o Athletic Bilbao (3-0). A exibição tranquila animou as bancadas e reforçou a confiança para a Supertaça.

O primeiro troféu oficial da época estará em disputa na noite deste sábado (20h15). Em Aveiro, Sporting e FC Porto decidirão quem conquista a Supertaça.