O Sporting despediu-se esta terça-feira de Geovany Quenda que, no passado domingo, jogou pela última vez pelo clube, na final da Taça de Portugal, antes de ingressar no Chelsea.

O jovem extremo de 19 anos cumpriu sete temporadas de lesão ao peito, as duas últimas na equipa principal, tendo sido campeão em 2024/25, ano em que também conquistou a Taça de Portugal.

O jovem internacional já tinha sido vendido ao Chelsea na temporada passada, num acordo que inclui um ano de empréstimo que agora expirou.

Na hora da despedida, o clube, que também já se tinha despedido de Morita, publicou um vídeo, com imagens mais icónicas de Quenda desde os tempos da formação, até à conquista dos títulos na equipa principal.

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