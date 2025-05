Jeremiah St. Juste cruzou-se esta terça-feira com um adepto eufórico numa bomba de gasolina, sacou do telemóvel e gravou um vídeo que já se ornou viral nas redes sociais.

Assim que reconheceu o central neerlandês dos leões, o referido adepto abriu o vidro do carro e desatou aos gritos, com referências ao histórico bicampeonato do clube de Alvalade.

«Vocês são os maiores! 71 anos? Está bem, para o ano há mais, para o ano há mais», gritou o referido adepto, em plenos pulmões, enquanto mostrava três dedos, certamente já a apontara para o «tricampeonato».

Ora veja: