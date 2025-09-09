Sporting
Há 1h e 12min
VÍDEO: St. Juste «descobre» novo Quenda e novo Ronaldinho em Alcochete
Central neerlandês está afastado da equipa principal, mas não perdeu espírito de humor
Jeremiah St. Juste publicou um vídeo nas redes sociais onde destaca dois jovens promissores a trabalhar na Academia Cristiano Ronaldo.
O central neerlandês começa por mostrar o «mini-Quenda», um jovem com semelhanças físicas com Geovany Quenda, depois chama ainda o futuro Ronaldinho, neste caso, não tanto pelas semelhanças físicas, mas pelas qualidades técnicas que o jovem demonstra com a bola.
Recordamos que St. Juste está afastado do plantel principal, a treinar à parte, integrado na equipa B dos leões.
St. Juste com o futuro na Academia 💚 pic.twitter.com/kDA4YhYAJO— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) September 9, 2025
