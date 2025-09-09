Jeremiah St. Juste publicou um vídeo nas redes sociais onde destaca dois jovens promissores a trabalhar na Academia Cristiano Ronaldo.

O central neerlandês começa por mostrar o «mini-Quenda», um jovem com semelhanças físicas com Geovany Quenda, depois chama ainda o futuro Ronaldinho, neste caso, não tanto pelas semelhanças físicas, mas pelas qualidades técnicas que o jovem demonstra com a bola.

Recordamos que St. Juste está afastado do plantel principal, a treinar à parte, integrado na equipa B dos leões.

