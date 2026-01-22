Poucas horas depois do Feyenoord ter anunciado a contratação de Jeremiah St. Juste ao Sporting, o central já está nas bancadas do Estádio de Kuip, a banheira de Roterdão, a assistir ao jogo da nova equipa com o Sturm Graz, relativo à sétima jornada da Liga Europa.

O central já tinha estado em Roterdão, na passa quarta-feira, para assinar contrato, regressou a Lisboa no mesmo dia, ainda treinou em Alcochete, com a equipa B do Sporting e regressou esta quarta-feira, agora definitivamente, para integrar os treinos do Feyenoord, um clube que já conhece muito bem.

Afinal de contas, trata-se de um regresso, uma vez que o central já jogou no Feyenoord no início da carreira, entre 2017 e 2019, antes de sair para os alemães doo Mainz, ó último cube que representou antes de assinar pelo Sporting em 2022.

O Feyenoord é o atual segundo classificado da liga neerlandesa, com mais dois pontos do que o Ajax, mas já a 16 do líder PSV Eindhoven. Na Liga Europa, a equipa de Roterdão está agora a defrontar o Sturm Graz, está no 28.º posto e tem poucas possibilidades de chegar a uma posição de play-off.