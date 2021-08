Bruno Tabata revela mais um episódio curioso a intimidade do plantel do Sporting, como convidado do último ADN de Leão, que vai ser publicado esta terça-feira nas redes sociais.

A história é contada pelo próprio num excerto promocional do podcast do Sporting. Uma história que envolve um jogo de corridas de Fórmula 1 e «ganância» de João Palhinha.

«Estávamos a jogar nesse último estágio. Eu ia em primeiro, claro, com dez segundos de avanço. O Paulinho? Nem sei onde ele estava, nem sei se ainda estava no jogo. O Palhinha entrou no meu quarto, normal, e começa a brincar, a dizer que ia desligar a TV», começa por contar o jogador brasileiro.

Palhinha não interferiu logo no disputado jogo, mas assim que foi aliciado, não resistiu. «Faltavam só duas voltas, eu estava com 10 segundos de avanço e o Paulinho grita: “20 euros para quem desligar a TV do Tabata!”. Só assim para me ganhar», prossegue o médio.

Perante a recompensa oferecida por Paulinho, Palhinha desligou mesmo a televisão para desespero de Tabata.

«O Palhinha, como é o maluco por dinheiro, desligou logo a TV. Sabem aquela raiva que te dá? Pensas assim: “Nem me dá vontade de te bater. Nem sei o que faço com você"», contou ainda o bem-disposto Tabata.