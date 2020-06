Um dia que Nuno Mendes não vai esquecer tão cedo. No dia em que festejou dezoito anos, o jovem laetral renovou contrato com o Sporting até 2025 e, num vídeo publicado nas redes sociais, manifestou o desejo de continuar no clube «por muitos anos».

«Estou muito contente por renovar o meu contrato com o Sporting e muito feliz por estar na equipa principal. Espero ficar aqui muitos anos», destacou o jovem jogador numa mensagem dirigida aos adeptos e publicada no Instagram.

Entretanto, Nuno Mendes também falou à Sporting TV, já depois de assinar o novo vínculo, logo após a estreia como titular frente ao Tondela. «É um dia que não vou esquecer. Fiz 18 anos e estreei-me na equipa como titular. Estou feliz por continuar no clube e vou continuar a dar o máximo», destacou o jovem defesa já depois de ter assinado o novo contrato.

«A renovação é fruto do meu trabalho. Quer dizer que o Sporting acredita em mim e eu vou continuar a dar tudo para que o Sporting continue a acreditar em mim», referiu ainda.