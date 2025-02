Viktor Gyökeres tem uma lesão no adutor da perna esquerda.

A CNN avançou esta quarta-feira a razão pela qual o avançado sueco não tem estado presente na totalidade dos minutos nos encontros do Sporting.

A verdade é que Gyökeres não cumpre os 90 minutos de uma partida desde 11 de janeiro, data da final da Taça da Liga frente ao Benfica.

De recordar, Rui Borges, técnico do Sporting, na conferência de imprensa após a derrota por 0-3 frente ao Dortmund esta terça-feira mostrou-se algo irritado com as perguntas sobre uma possível lesão do avançado dos leões, preferindo não responder.

Viktor Gyökeres foi opção em 35 jogos esta temporada pelo clube de Alvalade tendo marcado 34 golos.