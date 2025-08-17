À passagem da meia-hora, Luis Suárez fez o 2-0 no Sporting-Arouca.

Dylan Nandín viu o vermelho direto após o árbitro descortinar, com recurso ao VAR, uma entrada de sola sobre Gonçalo Inácio na área arouquense e o avançado colombiano, chamado a bater, estreou-se a marcar pelos leões.

O 2-0 do Sporting EM VÍDEO: