VÍDEO: árbitro expulsa jogador do Arouca e Luis Suárez marca de penálti
Avançado colombiano estreou-se a marcar de leão ao peito
À passagem da meia-hora, Luis Suárez fez o 2-0 no Sporting-Arouca.
Dylan Nandín viu o vermelho direto após o árbitro descortinar, com recurso ao VAR, uma entrada de sola sobre Gonçalo Inácio na área arouquense e o avançado colombiano, chamado a bater, estreou-se a marcar pelos leões.
O 2-0 do Sporting EM VÍDEO:
Luis Suárez faturou de grande penalidade após ida ao VAR e expulsão de Nandéz 🟥#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalBetclic #SportingCP #FCArouca #betanolp pic.twitter.com/Clp6KGGyxK— sport tv (@sporttvportugal) August 17, 2025
