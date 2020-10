O Sporting publicou este domingo um vídeo da despedida de Luciano Vietto nas redes sociais. Um vídeo que mostra imagens do balneário e em que se ouvem as palavras de Hugo Viana a salientar o «profissionalismo» do jogador argentino que está a caminho do Al-Hilal.

«Sempre foste um senhor. Um profissional como exemplo para todos os colegas que tiveram o privilégio de treinar e partilhar momentos contigo. Em nome do clube e de todo o staff, desejamos-te as melhores felicidades», diz o diretor desportivo no referido vídeo.

As imagens prosseguem depois com as palavras do próprio Vietto a despedir-se dos companheiros. «Já sabem que me vou embora, mas queria vir despedir-me. Peço-vos que continuem a crescer como grupo. Quanto mais forte for o grupo, mais próximos estarão de atingir os objetivos. Às vezes surgem oportunidades que nos levam a tomar decisões. A minha foi esta, mas vou continuar a seguir-vos desde a Arábia Saudita», destacou.

O vídeo termina com aplausos e abraços sentidos de Vietto a todos os companheiros de equipa.

