Com o «bis» apontado ao Desp. Chaves, na última jornada do campeonato, Viktor Gyökeres confirmou a eleição de melhor marcador, nesta edição da Liga.

O internacional sueco chegou aos 29 golos em 33 golos e bateu assim a restante concorrência e por uma grande margem. No segundo lugar ficou Simon Banza (Sp. Braga), com 21 golos e no terceiro terminou Rafa Mujica (que se mudou para o Al-Sadd), com um total de 20 golos apontados.

Recordar que o avançado bracarense ficou em branco, na derrota por 1-0 sofrida diante do FC Porto, nesta última jornada do campeonato. Quanto ao espanhol, já não faz parte do plantel do Arouca, que este sábado foi derrotado por 3-1 pelo V. Guimarães.

OS 10 MELHORES MARCADORES DA LIGA

29 GOLOS:

Viktor Gyökeres (Sporting)

21 GOLOS:

Simon Banza (Sp. Braga)

20 GOLOS:

Rafa Mujica (Arouca)

15 GOLOS:

Jhonder Cádiz (Famalicão)

Samuel Essende (Vizela)

14 GOLOS:

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Cristo González (Arouca)

Rafa (Benfica)

Paulinho (Sporting)

13 GOLOS:

Evanilson (FC Porto)