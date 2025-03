À primeira vista poderá parecer que Viktor Gyökeres está a realizar uma temporada mais irregular do que a anterior em que o sueco liderou a equipa de Ruben Amorim rumo ao título com números estratosféricos, mas a verdade é que o goleador dos leões, com os dois golos que marcou ao Casa Pia, já ultrapassou o total de golos que marcou na temporada anterior e, ainda com uma dezena de jogos pela frente, promete pulverizar todos os números da sua primeira época de leão ao peito.

Gyökeres já tinha igualado o número de golos da época passada com o «bis» frente ao Estoril (3-1), mas o sueco repetiu, agora, a dose em Rio Maior, frente ao Casa Pia e chegou aos 48 golos em todas as competições, incluindo também nestas contas os golos que marcou pela seleção da Suécia.

A 26 de maio de 2024, Viktor Gyökeres encerrava uma temporada inolvidável, com um total de 56 jogos, 46 golos e 15 assistências. Esta época, ainda em março, com menos dez jogos realizados, o sueco já marcou 48 golos e já fez 13 assistências, igualando, portanto, também a sua envolvência no total de golos.

Números ainda mais surpreendentes, tendo em conta a condição física mais debilitada do sueco que, nos últimos meses, foi alvo de uma gestão entre o departamento médico e a equipa técnica liderada por Rui Borges.

A verdade é que o sueco iniciou a nova temporada, neste caso a segunda no Sporting, como tinha terminado a última: a todo o gás.

Bisou desde logo na Supertaça frente ao FC Porto, num jogo atípico em que os leões estiveram a vencer por 3-0 e acabaram por perder 3-4. Nos dias seguintes, bisou frente ao Nacional (6-1) e assinou o primeiro hat-trick da época diante do Farense (5-0). À 6.ª jornada da Liga, o sueco já tinha chegado à casa dos dois dígitos só na Liga.

Ainda em novembro, marcou quatro golos ao Estrela (5-1) e, no mesmo mês, repetiu a dose com a camisola da Suécia com mais quatro golos frente ao Azerbaijão (6-0), antes do primeiro hat-trick na Liga dos Campeões, logo frente ao Manchester City de Pep Guardiola (4-1).

O mês de dezembro, marcado pela saída de Ruben Amorim, foi o primeiro período difícil para Gyökeres, que marcou apenas um golo sob o comando de João Pereira.

O ano de 2025 arrancou com mais um hat-trick, neste caso, no empate diante do Vitória (4-4) e o sueco marcou sempre nos primeiros cinco jogos do ano, chegando aos sete golos, antes do pior registo na presente temporada, com um interregno de quatro jogos em branco, apenas com duas assistências, no tal período em que esteve a ser gerido por Rui Borges.

Nas duas últimas rondas, o sueco voltou ao modo explosivo, e marcou mais quatro golos, dois ao Estoril, outros dois ao Casa Pia, em dois jogos em que Gonçalo Inácio marcou sempre o primeiro golo.

Feitas as contas, Gyökeres já marcou 48 golos esta época, mais dois do que na temporada anterior, e fez 13 assistências, menos duas do que o ano passado, mas tem ainda nove jornadas da Liga pela frente e uma meia-final da Taça de Portugal (frente ao Rio Ave) que pode determinar um regresso ao Jamor e ainda mais um jogo para o sueco estilhaçar todos os recordes que tinha definido há um ano.