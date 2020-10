O encontro desta quarta-feira, diante do Gil Vicente, pode significar uma marca importante para Ruben Amorim. Para isso, basta que os leões vençam ou empatem com os barcelenses, garantindo 13 ou 11 pontos nos primeiros cinco jogos e o segundo melhor arranque da história recente dos verde e brancos na Liga, apenas superado por Jorge Jesus, em 2017/18. Na altura, a turma de Alvalade só perdeu pontos ao sétimo jogo do campeonato.

Desde a saída do atual técnico do Benfica, José Peseiro chegou aos dez pontos nos cinco primeiros encontros, em 2018/19, enquanto na última temporada, primeiro com Marcel Keizer e depois com Leonel Pontes, os leões não foram além dos oito pontos.

Nos quatro jogos já realizados no campeonato esta temporada, o Sporting soma três triunfos e apenas um empate, em casa diante do FC Porto.

Ruben Amorim pode, também, igualar-se a si mesmo. O treinador dos leões chegou a Alvalade em março e, nos cinco primeiros encontros, apenas por uma vez cedeu pontos, na deslocação a Guimarães, que terminou com um empate.