A noite deste domingo no Estádio José Alvalade ficou marcada pela vitória confortável do Sporting sobre o Rio Ave (4-0) e o regresso de Ricky Van Wolfswinkel a uma casa que bem conhece.

O avançado neerlandês esteve nas bancadas e aproveitou para deixar uma mensagem aos adeptos leoninos. «Alguns lugares nunca deixam de ser casa. Obrigado pela receção calorosa. Sporting sempre», pode ler-se.

Recorde-se que Wolfswinkel representou os leões entre as temporadas de 2011/12 e 2012/13, tendo apontado um total de 45 golos em 88 jogos pela equipa principal do Sporting.

