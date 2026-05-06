Ricky van Wolswinkel, antigo avançado do Sporting, anunciou o final da carreira como profissional, aos 37 anos, com a publicação de um vídeo nas redes sociais em que mostra as várias camisolas que vestiu ao longo da carreira, incluindo a dos leões de Alvalade.

«Após 18 anos ao mais alto nível, chega o momento em sentes que já chega. Chegou o momento. O que começou como um sonho, tornou-se a vida. Uma vida preenchida com disciplina, sacrifícios, momentos inesquecíveis, mas também contratempos que me tornaram mais forte. Dei tudo o que tinha. Em todos os treinos, em todos os jogos, em todos os momentos. Sempre com um sorriso», começa por destacar o avançado, num vídeo em que vai exibindo os momentos mais marcantes da carreira.

Wolfswinkel chegou a Alvalade no arranque da temporada de 2011/12 e acumulou 88 jogos ao longo de duas temporadas em que marcou 45 golos.

«Estou agradecido aos meus companheiros, aos meus treinadores, à minha família, à minha mulher e aos nossos filhos, e a toda a gente que apoiou neste caminho. O desporto moldou-me na pessoa que sou hoje, não só como jogador, mas também como pessoa. Agora é tempo para um novo capítulo, um novo desafio, fora dos relvados. Não estou a dizer adeus ao desporto, apenas à minha carreira como atleta profissional. Obrigado por tudo», destacou ainda o avançado que, nas últimas cinco épocas, defendeu as cores do Twente.

Entre o Sporting, onde chegou com 22 anos, e o Twente, de onde vai sair aos 37, Wolfswinkel jogou no Norwich, St. Étienne, Betis, Vitesse e Basileia.