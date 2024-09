Ruben Amorim fez o lançamento do Sporting-Lille, para a Liga dos Campeões, na tarde desta segunda-feira. Em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, o técnico do Sporting foi questionado pelo Maisfutebol sobre o reencontro com Tiago Santos, antigo lateral do clube.

O internacional sub-21 português (que foi chamado à Seleção A recentemente) nunca se estreou pela equipa principal e acabou por sair para o Estoril. Agora é jogador do Lille e por lá se tem destacado. Amorim diz não recear a chamada 'lei do ex'.

«Não acredito nessas coisas. Fico muito feliz pelo Tiago. O Filipe Pedro [ex-treinador dos sub-23 do Sporting] avisou-nos de que estava ali um jogador, mas tínhamos outras opções para as laterais. Chegou a treinar com a equipa principal, e eu não consegui ver o que outros viram, assim como o Veiga», começou por explicar Amorim.

«Os jogadores da formação têm de perceber que, às vezes, os treinadores olham para uns de uma maneira ou outra, e isso não significa que a vida acabe. Às vezes, estão a jogar na Premier League e vão à seleção sem passarem pela equipa principal. É uma coisa boa que os jogadores da formação do Sporting têm de olhar. Ele que seja bem-vindo, jogue mal e, depois, lhe corra bem», disse Amorim, sorrindo com alguma ironia.

Quanto às duas equipas, o Sporting vai encontrar um Lille que também joga em 3-4-3. Ruben Amorim explicou as diferenças de dinâmicas entre as duas equipas.

«Tem mais a ver com a diferença de campeonatos. A Ligue 1 é muito mais dividido, de pressão alta. É mais difícil olhar para o Lille com um ataque posicional mais marcado, enquanto que nós, na maior parte dos jogos, estamos em ataque posicional e empurramos o adversário muito para a sua área. São uma equipa fisicamente muito forte, muito dotada tecnicamente, com um grande avançado, que tem uma grande qualidade, três centrais muito rápidos, e temos tido jogadores na frente com muita capacidade, que vão ter mais dificuldades nesse aspeto», disse.

«Será um jogo de espelhos, em que teremos de ser inteligentes, porque eles jogam daquela maneira de jogo partido todas as semanas, e nós não. Às vezes, isso faz a diferença, fisicamente. O que temos de fazer é guardar a bola e tentar aguentá-la ao máximo, sabendo que é mais difícil do que na Liga», terminou o treinador verde e branco.