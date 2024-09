Morten Hjulmand, em declarações na zona mista, após a vitória do Sporting por 2-0 sobre o Lille, a contar para a primeira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões:

«Sentimos dificuldades em muitos períodos do encontro e queríamos ter dominado mais em certas fases. Temos de treinar ainda mais para depois melhorarmos, sobretudo quando jogamos contra equipas do nível do Lille. Estávamos a ganhar 1-0, eles entraram melhor do que nós, mas não sei se a expulsão foi essencial para o rumo do jogo.»

«Adorei jogar na Champions, era um sonho desde que jogo futebol e espero que consigamos passar à próxima fase. Gyökeres? É melhor dar-lhe motivação nos treinos para que possa melhorar ainda mais, mesmo que seja impossível em alguns aspetos. Conrad Harder? É bom para ele ter um jogador dinamarquês ao lado, tenho tomado conta dele, ajudo-o com a questão da língua e estou muito feliz por ele se ter estreado com a camisola do Sporting. Debast? Não lhe diga que foi um grande golo (risos).»