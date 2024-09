Duas pessoas ficaram feridas após terem sido atingidas por tochas deflagradas por uma claque do Sporting no topo norte do Estádio José Alvalade durante a receção dos leões ao Lille.

Ambos, um homem e uma mulher, foram prontamente assistidos ainda no local. O homem tinha queimaduras nas costas, enquanto a mulher decidiu recorrer depois pelos próprios meios a um especialista após ter marcas na zona da vista noticiou A Bola.

A UEFA tem habitualmente mão pesada nos casos de deflagração de engenhos pirotécnicos durante jogos de competições europeias. As sanções vão desde multas elevadas, passando por penas suspensas, interdição de setores dos estádios ou realização de jogos à porta fechada em casos de reincidência.