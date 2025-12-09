O Sporting anunciou, esta terça-feira, uma parceria inédita com a Uber Eats, uma empresa de entregas em casa, que vai permitir aos adeptos comprar produtos na Loja Verde Online e recebê-los em casa de forma mais rápida e simples... como acontece ao encomendar comida.

Já a partir deste mês de dezembro, a iniciativa do clube pretende «aproximar» o clube dos sócios e adeptos, num «novo modelo de distribuição desportiva» em Portugal. Desta forma, podem adquirir produtos oficiais do Sporting, como equipamentos, cachecóis, artigos de coleção e outras novidades que vão surgindo.

Na nota publicadac pelo clube, no site oficial, é referido ainda que todas as entregas deverão ocorrer num espaço de aproximadamente 30 minutos, reforçando a aposta do Sporting no digital.