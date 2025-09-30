O Sporting anunciou uma parceria estratégica com a Shopify, uma das maiores plataformas mundiais de comércio eletrónico, para desenvolver a nova Loja Verde online.

Presente em mais de 175 países e com milhões de marcas integradas, a Shopify terá no Sporting o primeiro clube português a juntar-se à sua rede.

A nova Loja Verde Online promete uma experiência digital renovada, com navegação mais «fluida», otimizada para dispositivos móveis e orientada para a personalização do sócio e do adepto.

O processo de migração arranca já na época 2025/2026, preparando o lançamento oficial da plataforma durante a temporada seguinte, para coincidir com as celebrações dos 120 anos do clube.

Susana Costa, Diretora de Marca e Canais de Atendimento, destacou a parceria como um «passo estratégico muito relevante para o clube», sublinhando que este passo reforça o compromisso do Sporting com os adeptos, entregando «uma experiência de compra à altura da nossa ambição».