O Sporting informou, esta segunda-feira, que a partir da próxima temporada vai introduzir um prémio de assiduidade aos adeptos detentores de lugar anual.

De acordo com o comunicado do clube, os adeptos que tenham Gamebox (lugar anual) podem receber a devolução até cem por cento do valor pago através de Cashback na Wallet.

No caso das crianças, a devolução é de até cem por cento, enquanto os adultos podem reaver cinquenta por cento do valor pago pela Gamebox.

«Caso o Sócio coloque o lugar à venda em Gameback e o mesmo seja vendido, recebe o valor de Cashback correspondente à assiduidade desse jogo. Será ainda adotada uma nova condição de prioridade para renovação da Gamebox. Os Sócios terão acesso prioritário na renovação se assistirem a pelo menos 60 por cento do total de jogos incluídos na sua Gamebox», pode ler-se, em comunicado.

No entanto, o Sporting esclarece que, por se tratar da primeira época em que esta medida é adotada, a condição só terá aplicação nas renovações do lugar anual a partir da temporada 2028/29, uma vez que a época 2026/27 será como «piloto experimental».

Os leões esclarecem ainda como será realizada a contabilização de assiduidade.

«Para efeitos de contabilização da assiduidade do Sócio com Gamebox, será considerada: entrada do Sócio para o lugar Gamebox; venda do lugar em Gameback, desde que a venda se concretize e independentemente de o comprador vir a entrar ou não no estádio; entrada do lugar através do serviço de partilha de Gamebox², desde que se verifique efetiva entrada no Estádio.»