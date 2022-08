Luís Freire reencontrou neste sábado Matheus Nunes, jogador que treinou no Estoril em 2018/19 e que foi buscar ao modesto Ericeirense, uma equipa que ele próprio treinara anos antes.

No final do jogo, o técnico do Rio Ave foi questionado sobre a evolução do médio do Sporting, hoje internacional português e referenciado por muitos clubes europeus. «O Matheus foi meu jogador no Estoril. Puxámos o Matheus para a equipa A do Estoril e estreou-se connosco como profissional e foi lançado também em Alvalade. Depois deu nas vistas, veio para o Sporting e desejo-lhe felicidades, como a todos os meus jogadores. Que seja muito feliz, mas prefiro falar de nós», vincou Luís Freire em declarações aos jornalistas na sala de imprensa.

Matheus Nunes começou a carreira no Ericeirense e foi contratado pelo Estoril em 2018/19, tendo começado nos sub-23 e transitado depois, ainda na primeira metade da época, para a equipa principal. Ainda nessa temporada acabou por ser contratado pelo Sporting, tendo-se estreado sob o comando de Ruben Amorim no regresso da Liga 2019/20 após a paragem devido à pandemia.