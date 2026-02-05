Luis Guilherme, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória na receção ao AVS (3-2), após prolongamento, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Primeiro golo pelo Sporting

«Estou muito feliz por ter marcado pela primeira vez, depois de muito tempo que estava à espera de marcar o golo. Graças a Deus, pude fazê-lo aqui no estádio. Fico muito feliz e espero ajudar da melhor maneira possível.»

Sente-se melhor na direita

«Sim, mas também noutras posições do ataque. Sempre fiz isso, já joguei na esquerda, na direita e por dentro. Não tenho problemas em jogar nessas posições. Estou aqui para ajudar o Sporting.»

Concorrência de Geny e Trincão

«A concorrência faz parte, é sempre bom estar com os melhores jogadores. Isso também nos incentiva a melhorar. Tanto o Geny como o Trincão são grandes jogadores, como toda a equipa. Vejo-os nos treinos e tento aprender.»

Clássico com o FC Porto

«É um jogo tão decisivo quanto os outros. Obviamente, é um Clássico, são quatro pontos de diferença e sabemos da importância deste jogo. Temos de nos preparar bem para sairmos com a vitória.»